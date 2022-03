Versie 5.12 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 5.0 is onder meer de overstap naar Python 3 gemaakt, zijn er diverse verbeteringen in de e-bookviewer aangebracht en is er nu ook een dark mode voor de e-bookviewer en contentserver. In deze uitgave zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features E-book viewer: When searching start the search from the current position, jumping to the first match at or after the current page. Closes tickets: 1915773.

E-book viewer: Have the Table of Contents view automatically scroll to keep the chapter being read currently visible.Closes tickets: 1916411.

Various improvements to the calibre template language, see here for more info.

Edit book: File browser: Show total size of items in category when hovering over category with mouse.

Kobo driver: Add support for latest firmware and also an option to choose the color used for cover letterboxing. Bug fixes E-book viewer: Fix selection popup bar sometimes going off screen when dragging up to the top line of text. Closes tickets: 1915685.

Get books: Update the Biblio and Chitanka stores for website changes

Edit book: Fix editing of JavaScript files not working. Closes tickets: 1915770. Improved news sources Slate

Harper's Magazine