De Mozilla Foundation heeft versie 78.7.1 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 is onder meer een donkere modus toegevoegd en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New CardDAV address books now support OAuth2 and Google Contacts. Changes Thunderbird will no longer allow installation of addons that use legacy APIs Fixes Send message button sometimes remained enabled when it should be disabled

Pressing command+enter to send a message on macOS did not work

OpenPGP: Failed to save attachments that contained binary data after decryption

Global search UI fixes

Various theme and color fixes to improve ease of use