Daan Systems heeft na lange tijd weer eens een nieuwe build van NewsReactor uitgebracht, met ditmaal 20210201.22 als de versieaanduiding. Dit programma is een nieuwslezer voor usenetgroepen en kan op een makkelijke manier de bestanden downloaden die daar worden aangeboden. Er is ondersteuning aanwezig voor Smart UU, Base64 en het decoderen van yEnc met foutcorrectie. Verder is het ook mogelijk om de gebruikte bandbreedte in te stellen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Changes in build 20210201.22 Update to SQLITE 3.34.1.

Update to LibreSSL 3.3.1.

Fix resizing of thread bars.

A signed executable and installer.