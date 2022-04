Versie 7.0.1 van moOde audio player is uitgekomen. Dit programma maakt van een Raspberry Pi een uitgebreide muziekcenter en kan muziekbestanden opgeslagen op het lokale netwerk, van internetradiostations en van diverse streamingdiensten afspelen. De speler kan worden bediend via een webbrowser of mobiel apparaat en er is ondersteuning aanwezig voor een groot aantal dac's, zodat de muziek ook op hoge kwaliteit kan worden afgespeeld. De changelog van deze uitgave ziet er als volgt uit:

This release includes the following bug fixes: Missing MPD auto-config params

Wrong install location for ALSA cdsp plugin

Leading space in playable URL for KCMP station

SSID input field validation too strict

Tabs showing on Audio info when launched from Configs

Add revision code for Pi-4B 4GB 1.4

32-bit ASIX driver for Allo USBridge SIG NOTE: There is also an in-place update available that updates release 7.0.0 to 7.0.1.