OpenHAB is domoticasoftware waarmee componenten uitgelezen en aangestuurd kunnen worden. Daarbij kun je denken aan lichtschakelaars, diverse sensors, ledlampen, beveiligingsapparatuur en tal van andere domoticahardware. Het kan via zogenaamde bindings onder andere praten via ZWave, Nest en ZigBee, of producten van Ikea Trådfri, Xiaomi Smart Home en Philips Hue aansturen. De ontwikkelaars hebben enkele dagen geleden OpenHAB 2.5.11 uitgebracht en de changelog voor die versie ziet er als volgt uit:

Enhancements ecobee: 9109: Changes for Dec 1 Ecobee auth changes

miio: 8936: Fixed readme & synced devices Bug Fixes amazonechocontrol - 8891: Fixed NPE #8885

amazonechocontrol - 9118: Bugfixes for smarthome devices: color and update

avmfritz - 9043: Avoided a hidden NPE when getIdentifier() of an uninitialized ThingHandler is called

caddx - 9070: Fixed wrongly handled discovery, off by 1 errors

deconz - 9307: Websocket connections improvements

enocean - 9051: Fixed wrong formatting in state description

fronius - 9087: Accept null value as zero for inverterdatachannelpac channel

fronius - 9120: Fixed connection check with Gen24 inverters

insteon - 8945: Fixed documentation and specify unit for the thermostat temperature channel

insteon - 9211: Update channels only if they are linked

miio - 8898: Avoided Invalid URI host: null error

miio - 8907: Fix handling commands with curly brackets (#8897)

miio - 9060: Send miot actions parameter as jsonObject (#9056)

openwebnet - 9141: Fixed handling of ZigBee USB gateway and devices

openwebnet - 9165: Fixed lights/dimmers handling

satel - 9059: Fixes for INT-RS module

tacmi - 9061: Fixed some issues when percent values are received or updated

tankerkoenig - 8940: Fixed Thing repeatedly going offline

weathercompany - 8946: Fixed wind speed units