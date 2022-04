Microsoft heeft een derde update voor versie 16.8 van Visual Studio 2019 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Versie 16.8 voegt onder meer ondersteuning voor .NET 5.0 toe. In versie 16.8.2 heeft Microsoft de volgende verbeteringen doorgevoerd:

Issues Addressed in Visual Studio 2019 version 16.8.3: Fixed an internal compiler error when a nested function template is defined outside of the parent class.

Fixed incorrect error C2355 when 'this' is used in the initializer of a non-static data member.

Ruleset loading error has been fixed for custom ruleset using /analyze:ruleset option with /analyze:rulesetdirectory and/or /analyze:projectdirectory option.

Fix for an intermittent crash in Visual Studio while using WinForms .NET Core designer.

.NET 5.0.1 insertion into Visual Studio v 16.8.3

Fixed an issue where some of the UI context activiated tool windows can cause Visual Studio to crash.

Fixed Push from Manage Branches page when there is no Git remote tracking branch.

Added Xcode 12.2 support.