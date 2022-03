De Mozilla Foundation heeft versie 78.5 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 is onder meer een donkere modus toegevoegd en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What’s New: OpenPGP: Added option to disable attaching the public key to a signed message

MailExtensions: "compose_attachments" context added to Menus API

MailExtensions: Menus API now available on displayed messages Changes: MailExtensions: browser.tabs.create will now wait for "mail-delayed-startup-finished" event

OpenPGP: Support for inline PGP messages improved

OpenPGP: Message security dialog showed unverified keys as unavailable

Chat: New chat contact menu item did not function

Various theme and usability improvements

Various security fixes