Microsoft heeft kort na het verschijnen van versie 16.8 van Visual Studio 2019 alweer een opvolger uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving beschikt over handige opties om het programmeren in onder andere Visual C++, Visual Basic, C#, F#, Python en R gemakkelijker te maken. De complete lijst met de veranderingen in de 2019-uitgave kun je nalezen in de bijbehorende releasenotes. Versie 16.8 voegt onder meer ondersteuning voor .NET 5.0 toe. In versie 16.8.1 is een probleem met het SourceExplorerPackage verholpen.

Issued Addressed in this Release of Visual Studio 2019 version 16.8.1 Fixed a high-impacting issue where “The 'SourceExplorerPackage' package did not load correctly.” warning pops up when cloning a repo in Team Explorer. When users encountered this problem, it would cause the product to stop responding