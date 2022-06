Versie 7.2.4 van DBeaver is kort geleden uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver version 7.2.4 Data transfer: REPLACE/UPSERT support was added in SQL export format Target format selector was fixed (Linux) Bug in dump/restore credentials save was fixed

Data viewer: Contrast color now used as foreground color Bug with results fetch size disable was fixed

Preference pages structure was re-organized (get rid of Eclipse legacy)

Database navigator: SQL editor context menu was enhanced “Link wit editor” command was fixed for SQL scripts Problem with empty/redundant tooltips was fixed

SQL editor: active query cancel on editor close

ER diagrams: table comments loader was fixed

Sample database now can be created from the main menu

Transaction deadlocks viewer was fixed

PostgreSQL: Data type handler detection was fixed (uuid, name and other types) Array editor was fixed (proper array item type discover).

Oracle: Oracle 8 support was fixed (metadata read queries) Ref cursors support was added Multi-row INSERT support was added (for export in SQL format) View and materialized view DDL was fixed (comments)

MySQL: Dump/restore credentials override option was added “Disable foreign key checks” option was added in database restore wizard

SQL Server: national charsets support was added for table/column comments

Informix: check constraints read was added

Hive: LIMIT clause support was added

Intersystems IRIS driver was added

Number of minor bugs were fixed