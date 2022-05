DiskCatalogMaker is een programma voor macOS waarmee een catalogusbestand voor al je schijven kan worden aangemaakt. Daarna is deze catalogus razendsnel te doorzoeken, zonder de schijven eerst weer aan te hoeven sluiten, in een speler te doen of via een netwerk te verbinden. Een archief met honderden usb-sticks, cd's, dvd's en bd's met miljoenen lemma's doorzoeken gaat in een fractie van een seconde. Het werkt met alle mogelijke schijven, van floppy's tot usb-sticks, meerdere volumes op één schijf en netwerk-volumes. Een licentie kost net geen veertig dollar en het programma kan dertig dagen voor aanschaf worden geprobeerd.

Veranderingen in versie 8.2.5: Een probleem opgelost waardoor de bestandsnaamextensie ‘.csv’ niet kon worden toegevoegd aan de naam in het bewaar-venster in macOS 10.15 Catalina. (macOS staat apps niet langer toe de door de gebruiker gekozen naam aan te passen.)

Ondersteuning voor macOS 11.0 Big Sur.

Deze versie is een gratis update voor geregistreerde DiskCatalogMaker gebruikers. Veranderingen in versie 8.2.4: Ondersteuning voor macOS 11.0 Big Sur.

Ondersteuning voor OS X 10.11 El Capitan. Veranderingen in versie 8.2.2: Touch Bar ondersteuning toegevoegd.

De compatibiliteit met andere catalogiseer-programma’s, met name data importeren, is verbeterd. Veranderingen in versie 8.2.1: Een voortgangsbericht toegevoegd voor miniatuur-afbeeldingen die lang duren om te maken.

Het maken van een miniatuur-afbeelding wordt na 10 minuten afgebroken.

De optie bij Maak miniaturen aan genaamd “Overigen…” is vervangen door de “Bestanden hebben de bestandsnaamextensie…”.

Een fout opgelost waardoor sleur-en-pleuren van een deel van een catalogus vanuit een ander catalogusvenster mis ging, als er Finder tags data aanwezig was.

Enkele kleine fouten verholpen. Veranderingen in versie 8.2: UI aangepast voor een betere gebruikerservaring. Veranderingen in versie 8.1.6: Enkele kleine fouten verholpen.

Enkele vertalingen aangepast.

Dit is de laatste versie van DiskCatalogMaker die werkt op Mac OS X 10.7 / OS X 10.8 / OS X 10.9 / OS X 10.10.

Shareware versie Als het ‘Installeer en Herstart’-proces van de ingebouwde updater niet goed werkt, haal dan handmatig de nieuwste versie op diskcatalogmaker.com. Er zit een fout in sommige eerdere versies (6.7 - 7.1). Veranderingen in versie 8.1.5: UI aangepast voor een betere gebruikerservaring.

Enkele vertalingen aangepast.