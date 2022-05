De Mozilla Foundation heeft versie 78.3 van Thunderbird uitgebracht en wegens frequente vastlopers is meteen ook 78.3.1 verschenen. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes: OpenPGP: Improved decryption performance with large messages

OpenPGP: Do not show external key UI when disabled by preference

Account setup wizard will now open a popup when connecting to a server with a self-signed SSL/TLS certificate

Installation of "legacy" MailExtensions now disabled

Reply-To header moved in compose window; now appears under From header

Calendar: Sidebar UI improvements Fixes: Selecting "Cancel" on the Master Password prompt at startup incorrectly reported corrupted OpenPGP data

OpenPGP: Creating a new key pair did not automatically select it for use

Dragging & Dropping recipient pills resulted in lost pills when an error was present

Spellcheck suggestions were unreadable in dark theme

Calendar: Multiple password prompts opened

Linux Distributions: UI was not rendered completely when built without updater

MailExtensions: browser.folders.delete failed on IMAP folders

Various security fixes