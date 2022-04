Ventoy is een opensource programma waarmee zelfstartende usb-sticks kunnen worden gemaakt. De manier waarop het dat doet is echter anders dan vergelijkbare tools. De usb-stick hoeft slechts eenmaal geprepareerd te worden en daarna kunnen net zoveel iso-bestanden op de stick geplaatst of aangepast worden als er ruimte is. Ventoy maakt zelf automatisch een bootmenu aan voor de aanwezige iso-bestanden. Ondersteuning is aanwezig voor zowel uefi- als legacy-boot en het is getest met meer dan 550 verschillende iso-bestanden. Hieronder is de changelog voor deze uitgave te vinden.

Ventoy 1.0.21 release Experimental support for booting VHD(x) file (ventoy_vhdboot.img needed). Notes

Add Ventoy LiveCD package(Not ISO version of Ventoy, just used to install Ventoy). Notes

Add auto memdisk plugin. Notes

plugin. Notes Change F5 Debug to F5 Tools and add a menu to set resolution

to and add a menu to set resolution Optimization for F4 Search and boot Windows

Optimization for boot atrix and archlinux series distros

and series distros Fix a bug when boot Debian series distros with preseed configuration. issue #456

series distros with preseed configuration. issue #456 Ventoy2Disk.exe doesn't check partition active flag anymore New iso support Memtest86+ mt531b.iso (Memdisk mode) (Legacy)

atzlinux-10.5.1-amd64-DVD-1.iso (Legacy + UEFI)