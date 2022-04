Er is met versienummer 5.16 een nieuwe ontwikkelbuild van Wine verschenen. Wine is een opensource-implementatie van de Windows- api en maakt het mogelijk om DOS- en Windows-programma's op Linux, FreeBSD, Solaris en macOS te draaien. Een grote groep ontwikkelaars draagt bij aan Wine en er is voor gekozen om elke twee weken een nieuwe zogeheten ontwikkelversie uit te brengen in plaats van te wachten tot er een aantal nieuwe functies klaar is. Een paar keer per jaar verschijnt er een stabiele uitgave. De database met applicaties die onder Wine werken, al dan niet met behulp van kleine aanpassingen, bevat op het moment van schrijven 27.381 titels. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

What's new in this release: Support for x86 AVX registers.

Some ARM64 fixes for macOS.

Still more restructuration of the console support. Bugs fixed in 5.16 (total 21): 21150: Memorex exPressit Label Design Studio 4.x crashes when creating a new project (ieframe 'IOleObject::Advise' is a stub)

24320: Cisco Quick VPN Client (QVPN) v1.4.x tool 'DetectEnvStatus.exe' crashes

37913: Inconsistent rounding behaviour for sprintf

39712: AirDC++: Crash after finishing setup wizard

39881: d3dx9_36/tests/mesh.ok: failed on line 4145 Test text

44200: Quake Champions Instant Crash To Desktop (Steam)

46350: Armored Warfare mouse stutter

46994: Firefox doesn't load pages

47570: Builtin Split function not implemented (needed by FotoBizX Installer)

49400: Multiple Windows 10 applications need IsWow64Process2 to determine real OS architecture (ex: detect WOW64 on ARM64)

49564: Tomb Raider I (using DosBox) hangs after starting

49631: Wine does not fill in Vulkan device LUID property when running in Virtual Desktop

49648: Still Life hangs when player starts moving

49698: Unwinding with a PE based ntdll.dll fails in some cases

49712: Magic: The Gathering Arena fails to connect to server

49716: Toontown Corporate Clash's Windows Installer crashes inside

IsWow64Process2

49718: ABZU broken with math functions from musl

49719: The Bat! v9.2.2.3: The 32bit version and the 64bit version crashed after startup

49728: Appear (a 4K rendering demo) crashes on unimplemented function user32.dll.SetWindowFullScreenState

49730: Number formatting broken with "nl_NL.UTF-8" (for msmoney)

49746: crash when virtual debug channel is enabled