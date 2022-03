Versie 4.23.0 van Calibre is uitgekomen. Dit opensource-e-bookbeheerprogramma is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en omslagafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. In versie 4.0 treffen we een geheel vernieuwde Content Server aan, is er een nieuwe e-bookviewer en is Qt WebKit vervangen door Qt WebEngine. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

New features Kobo driver: Add support for new firmware. Also add recognition of 'Kobo Plus' subscription books.

Edit book: Allow customizing the base background/foreground and link colors for the preview window. Closes tickets: 1889925.

Quickview panel: Add actions to the context menu to search for book in library, open in viewer, etc. Closes tickets: 1891765.

Allow forcing calibre to remember the column width for the On device column by right clicking the header of the column.

Template language: Add functions to perform math operations to convert fractional numbers to integers. Bug fixes Content server: Fix Esc key not working in several views. Closes tickets: 1849958.

Fix unable to delete default value for custom columns of boolean type, once set. Closes tickets: 1889973.

EPUB Output: When splitting dont consider files with only a single character empty.

Comments editor: Fix syntax coloring for HTML view in dark mode.

Book list: When a series column is not wide enough, elide text in the middle so that the series number is visible. New news sources linuxnews.de and t3n.de by Volker Heggemann Improved news sources El Diplo

