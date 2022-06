Versie 1.8.0 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

This release: Adds the experimental copyRangeMethod config on folders, for use on filesystems with copy-on-write support. Please see https://docs.syncthing.net/advanced/folder-copyrangemethod.html for details.

Adds TCP hole punching, used to establish high performance TCP connections in certain NAT scenarios where only relay or QUIC connections could be used previously.

Adds a configuration to file versioning for how often to run cleanup. This defaults to once an hour, but is configurable from very frequently to never. Bugfixes: #5425: Allow editing ignore patterns texterea in GUI's folder dialog even when #include fails

#6733: strelaysrv can't propely unmarshall a response when joining a pool

#6784: Remote device completion 100% while it is actually syncing

#6816: fatal error: concurrent map read and map write

#6823: Syncthing 1.7.0 performs UPnP with NAT traversal disabled

#6825: "pull: no such file" for existing untouched files Enhancements: #4259: Attempt TCP hole punching

#4271: Make use of filesystems that can handle copies efficiently.

#6075: Feature: API check sync status of folder[s]

#6313: Improving disk access control in folders with file versioning

#6565: Create versioning directory recursively (creating parents as necessary)

#6795: Don't warn encountering an invalid path separator for deleted items

#6807: "File Pull Order" should be disabled (greyed out) for "Send Only" folders in the GUI

#6832: Support running syncthing Docker image as non-root user