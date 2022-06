Microsoft heeft een update voor versie 0.20 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar een beperkt aantal programma's in de verzameling, waaronder FancyZones, Windows key shortcut guide PowerRename, PowerToys Run en Keyboard Manager. De release notes voor deze versie kunnen hieronder worden gevonden.

This is patch release to fix a few items for 0.20 we deemed important for stability. The installer, PowerToys Run, FancyZones and ColorPicker.

FancyZones had a bug in it which then crashed our hosting app (we refer to as Runner), then that caused us to find a few bugs in PowerToys Run that happen when Runner crashes.

if you continue to see issues, please make us aware.