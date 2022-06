Hamrick Software heeft versie 9.7.30 van VueScan uitgebracht. Het programma kan worden gebruikt als vervanger van de bij scanners meegeleverde twain-drivers en biedt vaak meer instelmogelijkheden. In veel gevallen kan het programma ook scanners aansturen als de fabrikant zelf geen driver voor het desbetreffende besturingssysteem heeft uitgebracht. Naast scannen kan het ook enkele bewerkingen uitvoeren, zoals crop, sharpen, grain reduction en het aanpassen van de kleurbalans. VueScan is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, en biedt ondersteuning voor ruim 2400 scanners onder Windows, ruim 2100 onder macOS en 1900 onder Linux. Daarnaast is er ondersteuning voor de raw-bestanden van 600 digitale camera's. Het programma is te gebruiken in 28 talen, waaronder het Nederlands. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen en verbeteringen doorgevoerd:

What's new in version 9.7.30: Improved scan quality with Plustek OpticFilm scanners

Improved scan quality with Canon LiDE scanners

Added support for Epson ET-16600

Added support for Canon Pixma G4010 document feeder

Added support for Fujitsu fi-7800

Added support for Fujitsu fi-7900

Fixed problem with selecting multiple files in 'Input | Files'

Fixed problem with Brother MFC-J4620DW

Fixed problem with Canon MG5700

Fixed problem with Canon TR8500 at 1200 dpi

Fixed problem with Fujitsu S1500

Closes Adobe Acrobat Reader if preventing VueScan from adding pages to PDF file