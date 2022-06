Tablacus Explorer is een portable opensource bestandsbeheerprogramma voor Windows dat qua uiterlijk sterk lijkt op de standaard Windows Verkenner. Het heeft echter een interface met tabs, werkelijk alles is te configureren en de functionaliteit kan worden uitgebreid met vele add-ons. Het programma is klein en in meerdere talen te gebruiken, maar nog niet in het Nederlands. Het wordt actief ontwikkeld en met grote regelmaat verschijnt er een nieuwe versie met kleine verbeteringen. De changelog voor de afgelopen twee weken ziet er als volgt uit:

Changes in version 20.7.28 Adjusted: Search in locked tabs Changes in version 20.7.24 Adjusted: Tree view Changes in version 20.7.22 Adjusted: Tree Changes in version 20.7.19 Adjusted: Command line parsing Changes in version 20.7.15 Adjusted: Avoid automatic sorting Changes in version 20.7.13 Adjusted: Get property key from column name (special folder) #305