De Mozilla Foundation heeft de eerste update voor versie 78.0 van Thunderbird uitgebracht. Thunderbird is een opensourceclient voor e-mail en nieuwsgroepen, met features als ondersteuning voor verschillende mail- en newsaccounts, een spamfilter, spellingscontrole en een aanpasbaar uiterlijk. In versie 78 treffen we onder meer een donkere modus aan en zijn ook andere onderdelen van de interface, zoals de iconen en het scherm voor het opstellen van een e-mail, onder handen genomen. Verder is de kalender-add-on Lightning nu standaard onderdeel van het programma, is er een nieuwe wizard voor het eerste gebruik en worden alleen nog MailExtensions-add-ons ondersteund. Een automatische update van 68.x naar 78.x zal overigens pas vanaf versie 78.2 werken. In versie 78.0.1 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

What’s New: OpenPGP: Key revocation, extending key expiration, and secret key backup Fixes: Drag & Drop multiple attachments to macOS Finder created duplicate files

Faceted search date and relevance settings not saved

FileLink attachments included as a link and file when added from a network drive via drag & drop

About Thunderbird dialog keyboard shortcuts did not work

CC'd recipients sometimes displayed collapsed in header pane

Incremental search in contacts sidebar did not always display local results when an LDAP server was also in use

Contacts sidebar search results cleared after removing a contact

OpenPGP: Messages with long Armor Header lines did not display

OpenPGP: Messages containing non-UTF-8 text were not supported

Various UI and theming fixes

Chat: Participants list did not display operator flags