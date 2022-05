Versie 3.16 van nomacs | Image Lounge is uitgekomen. Nomacs is een opensource programma waarmee afbeeldingen kunnen worden bekeken. Ook kunnen eenvoudige bewerkingen zoals het aanpassen van de grootte, kleuren, helderheid en orientatie worden uitgevoerd. Het is beschikbaar voor Windows, Linux, FreeBSD en OS/2. Hoewel macOS wordt genoemd op de website van nomacs is er geen download voor dit OS te vinden. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Changes in nomacs version 3.16: nomacs 3.16 is mainly improved behind the scenes. We added a few new features though: AVIF support

CR3, PCX support

image editing: blurring added

plugins: adds composite plugin

windows: new multi-user installer

adds default system theme

flatpak: adds plugins