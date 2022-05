Versie 1.5.5 van foobar2000 is nog geen dag uit, of de eerste bèta van zijn opvolger staat alweer voor je klaar. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.6 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.6: Changed system requirements: Windows 7 and a processor with SSE2 instruction set. Windows XP is no longer supported.

Default output mode is now WASAPI shared.

New fading capability that works with alternate output modes.

Default archive reader now supports 7-zip format.

Added support for WebP album covers (Default UI, Properties dialog). Settings need to be changed to look for folder.webp instead of folder.jpg.

Removed mixer volume sync feature due to bugs.

Cleaned up foo_rgscan alter-file-content & alter-opus-header methods.

Removed obsolete edit-replaygain-info menu command since Properties dialog does the same now.

Added an option to disregard mouse back/forward buttons (by default mapped to previous/next track).

Double clicking a line in Properties album art tab now opens a fullsize image viewer.

Fileops & Converter: Added alternate handling of invalid filename characters, toggled in Advanced Preferences.

Freedb component updated: now queries all configured servers and displays results grouped by server.

Updated File Operations & Converter file name pattern picker dialog, now auto selects current pattern on open if possible.

CDDA reading no longer requires admin privileges on Windows Server.

Updated autoplaylist editing dialogs, made resizable.