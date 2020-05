Versie 1.5.4 van foobar2000 is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.5.4 ziet er als volgt uit:

Changes in version 1.5.4: Pointed freedb metadata lookup at freedb.dbpoweramp.com, since original freedb is being shut down. Beta 2: more graceful import of custom server lists when upgrading from older version.

Corrected a 1.5.3 regression causing certain very short MP4/M4A files to decode incorrectly.

Internal changes to allow add-on components to correctly decode xHE-AAC format.

Allowed multi-value ID3v2 tags: TPUB (Publisher) and TLAN (Language).