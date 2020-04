Google heeft een update voor versie 7.3.3 van Google Earth uitgebracht. Dit programma stelt je onder meer in staat om vanuit de ruimte in te zoomen op een groot aantal bezienswaardigheden en deze in detail te bekijken, waaronder steden, maar ook objecten onder de zeespiegel en zelfs op Mars. Ook is het mogelijk om een route te plotten en deze te printen. Vanaf versie 7.0 is het mogelijk om steden in 3d te bekijken en is er een tourguide. De changelog voor deze release ziet er als volgt uit:

Google Earth Pro 7.3.3 changelog: Updated Street View experience.

Enhanced plus code search results.

Shift+right-click on map displays plus code.

"View in Google Earth on Web" button opens the current view in Google Earth on web.

When you add a photo to a placemark, the placemark can be automatically repositioned to the GPS location of the photo.

Fixes connectivity issues sometimes seen after reconnecting to WiFi.

GPS imports now support GeoJSON format.

Addresses security vulnerabilities CVE-2020-8895, CVE-2020-8896.

Other minor fixes and updates.