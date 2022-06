AMD heeft een nieuwe versie van zijn Radeon Software voor Linux vrijgegeven. Versie 20.10 is de opvolger van 19.50 en pas de eerste uitgave dit jaar. Ondanks dat het een tijd geleden is sinds de vorige uitgave, is de changelog kort. Zo is er ondersteuning voor de kaarten uit de RX 5600-familie en voor RHEL 7.8 en Ubuntu 18.04.4 LTS, maar helaas niet voor de volgende week verwachte uitgave van Ubuntu 20.04.

