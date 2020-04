Microsoft heeft een update voor versie 0.16.0 van PowerToys uitgebracht. De PowerToys zijn een verzameling kleine programma's voor powerusers. Er waren PowerToys voor Windows 95 en Windows XP en niet zo lang geleden is Microsoft ook begonnen met de ontwikkeling van een versie voor Windows 10. Op dit moment zijn er nog maar drie programma's in de verzameling, te weten FancyZones, Windows key shortcut guide en PowerRename, meer staan er op stapel. De releasenotes voor deze versie kunnen hieronder worden gevonden.

This is patch release to fix a few items for 0.16. This release will fix the issues below:

New utilities are turned on by default for upgrades - (#1878)

Correct localization bug - (#1795)

RDP bug in FancyZones - (#1821)

Focus bug in Window Walker - (#1800)

Added telem to actually know if Window Walker was enabled (#1925)

Make user aware of dual MSIX and MSI install issue, partial solution (#1920)

fixed FancyZone crash with Unity (#1873)

For more details on the 0.16 full update, please look at those release notes