Tails staat voor "The amnesic incognito live system" en is een live Linux-distributie die zich richt op privacy en anonimiteit. Als basis maakt het gebruikt van Debian GNU/Linux en het voegt daar een Gnome-omgeving met Tor, Tor Browser, Pidgin, Thunderbird, Electrum, LibreOffice, GPG en KeePassXC aan toe. Voor meer informatie verwijzen we naar deze pagina. Het ontwikkelteam heeft versie 4.4.1 uitgebracht en hierin zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Included software Update Tor Browser to 9.0.7, which prevents JavaScript from sometimes being enabled in the Safest security level of Tor Browser.

Update Tor to 0.4.2.7, which fixes TROVE-2020-002, a major denial-of-service vulnerability that affects both Tor relays and clients. Using this vulnerability, an attacker could cause Tor to consume a huge amount of CPU, disrupting its operations for several seconds or minutes, and create patterns that could aid in traffic analysis.

Update Thunderbird to 68.6.0. Known issues None specific to this release. See the list of long-standing issues.