Versie 6.3.3 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.3.3: Tasks: SQL script execute task was added Variables support was added Grouping of tasks by project/type was added Active database/schema now saved for custom SQL queries Target table mapping was fixed for database-to-database data transfer

Data viewer: Column filter UI was improved (multi-value select, value search) Null XML columns support was fixed Column value transformations and coloring was fixed Context menu was improved (layout was change, missing commands were added) Problem with missing toolbar actions was fixed Hex editor coloring was improved, dark theme support was added

SQL editor: Auto-complete now respects active schema Database output read was fixed (async mode) Hyperlinks and object navigation were fixed Aliases generation algorithm was improved

PostgreSQL: Database restore task was fixed (target database) SQL parser was fixed (BEGIN/END keywords)

Oracle: procedures/views source code editor was fixed

MySQL: database restore log level config was fixed

Netezza: views and procedures source extraction was fixed

Hive: view editor was fixed

Neo4j: arrays support was fixed, SQL parser was fixed

Metadata editor: current database detection was fixed

Tooltips for database navigator were improved

Variables in connection parameters now enabled by default

Connection type permissions save was fixed

Dark theme support was improved in the main toolbar and in different dialogs

SSH agents support was fixed (now we use ssh-agent on Linux)

SSH + private key + password: configuration dialog was fixed

A lot of minor bugfixes