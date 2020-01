Versie 7.8.3 van Notepad++ is uitgekomen. Deze uitgebreide teksteditor heeft diverse mogelijkheden die vooral voor programmeurs handig zijn, zoals syntax-highlighting voor onder andere C, C++, Java, html, xml en php. Ook biedt het programma de mogelijkheid om meer dan één document tegelijk te bewerken of één document op twee verschillende plaatsen te onderhouden. Wie de nieuwste versie wil gebruiken, moet deze zelf downloaden. De ingebouwde updater van Notepad++ biedt updates namelijk pas een week na hun verschijnen aan, om eventuele ernstige bugs nog te kunnen oplossen. In deze uitgave zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

Notepad++ v7.8.3 enhancements & bug-fixes: Add the “Expand All”, “Fold All” and “Select/Show current editing file” capacity into Folder as Workspace.

Fix restoring line position issue while document is wrapped.

Improve Json syntax highlighting.

Make filling find field of Find dialog with selected word(s) optional.

Make doSaveOrNot dialog simpler when there’s a single file to save.

Fix auto-insert {[“”]} imbrication not working issue.

Make cmd cli (for “Open Containing Folder in cmd”) customizable.

Prevent from setting Updater’s Proxy as Notepad++ is not in Admin mode.

Disable file association settings when Notepad++’s no admin right.

Fix incremental search bar “highlight all” option not conserved bug.

Enhance SQL syntax highlighting (add 2 more keyword lists).

Fix too small buffer issue during add text macro playback.

Fix “Close All Unchanged” not working issue for sub-view.

Eliminate garbage displaying in Find-result fold margin.