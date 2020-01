Versie 1.3.3 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes #6104: Windows: Syncthing log file filling up primary drive.

#6133: Race condition in restarting folder

#6139: Some sync errors get cleared despite them still being valid

#6206: Soft limit for maxfiles is NOT increased to the hard one on macOS Enhancements #5887: Upgrade Button Does Not Have Confirmation Dialog

#6057: "Nearby devices" links should look more like links (mouse pointer)

#6190: Do not create .stignore if there are no ignore patterns