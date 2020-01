Versie 6.3.2 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.3.2: Database backup/restore/sql tools (PostgreSQL, MySQL, Oracle) now can be saved as tasks

Smart auto-commit mode was introduced (enable transactions vefore data modifying query execute)

SQL editor: Alias generation was improved Output log flush eas fixed Default database assign (for SQL script) was fixed

Data editor: advances paste now respects NULLs for dates and numbers

PostgreSQL: $$ strings parser was fixed Domain type arrays support was fixed

DB2 (iSeries, z/OS): new connection issue was fixed

Oracle: session manager now shows servr-side execution plans (thanks to @SergDzh)

MySQL: database backup/restore was fixed

Firebird: unique key DDL was fixed

Number of fixes and improvements in backup/restore tools

Workspace switch: last chosen workspace is now saved between app restarts

Dark theme support was improved (toolbars, dark colors customization)

Eclipse 4.6 support was fixed

Problem with missing toolbar buttons was fixed (Linux)

A lot of minor bugfixes