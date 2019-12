Versie 1.5.1 van foobar2000 is in ontwikkeling en de eerste bètarelease is uitgekomen. Deze populaire, lichte muziekspeler kan onder andere overweg met mp3, aac, ogg vorbis, flac, wav en wma, en beschikt over ondersteuning voor Replay Gain. Verder kan de speler verschillende formaten converteren, heeft het programma uitgebreide mogelijkheden om de tags aan te passen en kan de interface geheel naar eigen hand gezet worden. Daarnaast is het mogelijk om de functionaliteit met behulp van plug-ins uit te breiden. De changelog voor versie 1.5.1 ziet er vooralsnog als volgt uit:

Changes in version 1.5.1: Reworked integration with Windows 10 Universal Volume Control. Enabled by default once again.

Fixed a bug in upmix DSPs causing incorrect behavior when working with a mono source.

Improved reading of certain malformed ID3 tags written by other software.

Generic progress dialog now shows yellow pause status when paused.

Generic progress dialog no longer remembers its last position.

File Operations: improved removal of empty folders; should no longer leave empty folders behind when cancelled in mid-operation.

Installed component DLLs should now retain original file modification time, rather than time at which they were installed.