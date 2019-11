Versie 6.2.5 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.2.5: Problem with context menu was fixed (on Linux)

Problem with mixed global/connection settings was fixed

SSH: “jump” server support was added (thanks to bsv798)

Data editor: Vertical and horizontal scroll position is now saved between data refresh/filter Smooth scroll mode is now the default mode (and configurable) Large json loading performance was improved Ordering by unnamed columns was fixed Grouping panel refresh was fixed Data export/copy as: use the same connection by default

Object editor: property change and object rename was fixed (right order of DDL queries)

SQL editor: CASE/WHEN formatting was fixed

Oracle: data type editor UI was fixed

MySQL: events DDL was fixed (interval)

PostgreSQL: array-based domain data types handle was fixed

SQL Server: synonyms search was added

HANA: table column create was fixed

Greenplum 6+: table DDL (distribution) was fixed

Full-text search dialog render was fixed

Application startup speed was improved

Several rendering glitches on HighDPI screens were fixed

Many other minor UI fixes