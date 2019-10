Mozilla heeft een update voor versie 70 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In versie 70 heeft het icon een opfrisbeurt gekregen en worden trackingcookies van sociale media geblokkeerd. Verder is Lockwise, waarmee de digitale identiteit en wachtwoorden kunnen worden beheerd, verbeterd. Verder heeft Mozilla aan de compositor op macOS gesleuteld, waardoor deze minder energie vraagt en betere prestaties biedt. In versie 70.0.1 zijn verder nog de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Fixed Fix for an issue that caused some websites or page elements using dynamic JavaScript to fail to load. (Bug 1592136)

Update OpenH264 video plugin for macOS 10.15 users (Bug 1587543)

Title bar no longer shows in full screen view (Bug 1588747) Changed OpenH264 video codec version bump for macOS 10.15 users (Bug 1587543)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

