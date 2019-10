Versie 6.2.3 van DBeaver is uitgekomen. Met dit programma kunnen databases worden beheerd. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen doorgevoerd:

Changes in DBeaver 6.2.3: SQL Editor: parameters binding dialog improvements (value preview)

Data viewer: Result tabs drag-n-drop support was added Spatial data viewer was fixed (tooltips generator)

Task editor: add/remove tables for existing task was fixed

Virtual foreign keys support was fixed (table rename support)

Oracle: Q-style quoting support was added

PostgreSQL: Foreign Data Wrappers configurator wizard was added $$-quote support was fixed Dependencies info reading was fixed (PG12) Function signature generator was fixed (FQ type names)

MySQL: column autoincrement flag editor was fixed

Elasticsearch: driver version was updated

Windows: app crash problem was fixed

MacOS: app notarization added for all distributions

Eclipse plugin: create .dbeaver folder on demand

A lot of minor UI fixes