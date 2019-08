Visual Studio Code is een opensourcecode-editor met ondersteuning voor IntelliSense, debugging, Git en code snippets. Ondersteuning voor de gangbare script- en programmeertalen is aanwezig en het kan daarnaast via extensies uitgebreid worden. Microsoft heeft versie 1.37.1 uitgebracht. De bijbehorende lijst met aanpassingen ziet er als volgt uit:

Version 1.37.1 Recovery build has wrong icon for release notes

July 2019 Recovery Release Endgame

Pasting in a Windows->Linux remote window adds additional new line characters

1.37 breaks the fsprovider-sample extension

Broken vscode.ProcessExecution in Tasks API in v1.37

alt+click in terminal resets scroll position and prevents click-on-link

Certain C++ files completely freeze VSCode

1.37 Explorer not showing any files or folders

Diagnostics show empty parentheses if no code specified for error (regression)