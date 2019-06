Er is een update voor versie 0.74 van DOSBox uitgebracht. Dit in C/C++ geschreven programma emuleert een IBM-compatibele pc met een 286- of 386-cpu in zowel realmode als protected mode. Verder worden ook het directory filesystem, xms, ems, graphics van Tandy tot en met VESA, en een SoundBlaster- of Gravis Ultra-geluidskaart geëmuleerd. Hierdoor ontstaat er een perfecte omgeving voor 'oude' DOS-spellen die je nog op de plank hebt liggen. DOSBox is beschikbaar voor onder andere Windows, macOS, Solaris en diverse Linux-distributies, maar op dit moment zijn er alleen downloads voor de eerste twee. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

DOSBox 0.74-3 has been released!

A security release for DOSBox 0.74: Fixed that a very long line inside a bat file would overflow the parsing buffer. (CVE-2019-7165 by Alexandre Bartel)

Added a basic permission system so that a program running inside DOSBox can't access the contents of /proc (e.g. /proc/self/mem) when / or /proc were (to be) mounted. (CVE-2019-12594 by Alexandre Bartel)

Several other fixes for out of bounds access and buffer overflows.

Some fixes to the OpenGL rendering. The game compatibility should be identical to 0.74 and 0.74-2.

It's recommended to use config -securemode when dealing with untrusted files.



Ideally, 0.75 should have been released by now, but some bugs took a lot longer than expected.