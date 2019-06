DBeaver is een tool om databases te beheren. Het kan onder andere queries uitvoeren, en data tonen, filteren en bewerken. Ondersteuning voor de bekende databases, zoals MySQL, Oracle, DB2, SQL Server, PostgreSQL, Firebird en SQLite, is aanwezig. Het is verkrijgbaar in een CE - en EE -smaak, waarbij de eerste zonder kosten als open source te gebruiken is. De enterprisesmaak voegt ondersteuning van verschillende nosql-databases toe, zoals MongoDB, Apache Cassandra en Apache Hive, en bevat verder extra plug-ins en jdbc-drivers. De ontwikkelaars hebben versie 6.1.0 uitgebracht met de volgende veranderingen:

DBeaver 6.1



New intermediate DBeaver release 6.1. A lot of performance improvements for data transfer and XLSX format export. Stable release of geo spatial data viewer, many UI improvements and bug fixes. Data viewer: Spreadsheet column-based coloring support was added Copy as HTML now uses html clipboard format Focus loss bug was fixed (MacOS)

Data transfer: Export to XLSX format: performance was greatly improved Table truncate confirmation was added Plaintext export was fixed (datetime data types formatting)

SQL editor: SQL execution plan save/load support was added Bug with keywords in comments was fixed Active connection/schema selectors were fixed in the main/context menus Workbench/J formatter was fixed

ERD diagram: Dark theme support was improved

Database navigator: New object create context menu redesigned Duplicated nodes bug was fixed

Spatial viewer: Coordinates inversion was fixed (MySQL) Column SRID and coordinates flip settings are now saved between sessions

Oracle: Constraints metadata reading was fixed (fixes table editor as well) Indexes DDL reading was added

PostgreSQL: Backup of “quoted” schemas and tables was fixed Functions’ dependencies information was added Struct data types parser was fixed (boolean fields extraction)

MySQL: BEGIN keyword handler was fixed View DDL was fixed (extra delimiters)

SQL Server: drop index qury was fixed

Eclipse plugin installer was fixed (missed bundles)

Many minor UI bug fixes