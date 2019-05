Draytek heeft voor zijn Vigor 2860-routers nieuwe firmware uitgebracht. Deze vdsl2/adsl2+-routers beschikken over één gigabit-ethernetwanpoort en zes gigabit-ethernetlanpoorten. Daarnaast kan de router 32 vpn-tunnels opzetten en zijn er, afhankelijk van het model, een of twee usb-poorten aanwezig om bijvoorbeeld een printer op aan te sluiten. Verder is er de keuze om de Vigor 2860 zonder wirelessmogelijkheden te nemen, of met 802.11n in de vorm van de Vigor 2860n, 2860n+ of 2860Vn+, of met 802.11ac in de vorm van de Vigor 2860ac of 2860Vac, of met een al ingebouwd lte-modem in de vorm van de Vigor 2860L of 2860Ln. Het versienummer is aangeland bij 3.8.9.5 en dit zijn de veranderingen:

Improvement Improved: Add control of which LAN / Source IP can be used for TR-069 management.

Improved: Add LTE's SMS option as SMS provider for other feature (such as Hotspot).

Corrected: Unable to update OpenDNS successfully.

Corrected: Country IP database was not up to date.

Corrected: Web portal Google authentication failed to work.

Corrected: Enabled brute force protection for TR-069 caused VigorACS unable to read CPE.

Corrected: Windows10 Client was unable to create an IKEv2 EAP VPN connection while the router used the Self-Signed CA. Known Issue Vigor router will fail to send multiple papers/files from Phone1 to Phone 2 with FAX mechanism.