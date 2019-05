Asus heeft nieuwe firmware voor zijn Blue Cave beschikbaar gesteld. Deze design-dualbandrouter kan clients zowel bedraad als draadloos van netwerktoegang voorzien op basis van 802.11ac. Verder is er één usb-3.0-poort aanwezig, zodat een printer of externe opslag over het netwerk kan worden gedeeld. De nieuwe firmware kent 3.0.0.4.384.45708 als versienummer en de download is iets meer dan 36MB groot. In deze uitgave zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

ASUS Blue Cave Firmware version 3.0.0.4.384.45708



Security Fix Fixed CVE-2018-20334

Fixed CVE-2018-20336

Fixed null pointer issue. Thanks for CodeBreaker of STARLabs’ contribution.

Fixed AiCloud buffer overflow vulnerability. Thanks for Resecurity International's contribution. Bug Fix Fixed AiMesh LAN IP issue when router using IPv6 WAN.

Fixed AiMesh connection issues.

Fixed Network Map related issues.

Fixed Download Master icon disappear issue.