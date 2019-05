Mozilla heeft opnieuw een update voor versie 66 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. Versie 66 is de tiende versie gebaseerd op Firefox Quantum. De browser heeft met Quantum niet alleen een nieuw uiterlijk en logo gekregen, ook onder de motorkap is er veel veranderd. Zo zijn de prestaties van de browser engine flink verbeterd, zijn de zoek- en adresbalk gecombineerd en is er veel aan de beveiliging gesleuteld. Als een gevolg daarvan worden zogenaamde legacy extensies niet meer ondersteund. In versie 66.0.4 zijn de problemen met de uitgeschakelde add-ons verholpen en deze update verfijnt die oplossing verder.

Fixed in Firefox 66.0.5: Further improvements to re-enable web extensions which had been disabled for users with a master password set (Bug 1549249). More support information.

De volgende downloads zijn beschikbaar:

