MikroTik heeft RouterOS 6.44.3 uitgebracht. RouterOS is een besturingssysteem dat zich richt op het uitvoeren van routertaken. Denk daarbij natuurlijk aan het routeren van netwerkverkeer, maar ook aan een firewall, bandbreedtemanagement, het aansturen van draadloze accesspoints, een hotspotgateway en een vpn-server. Het kan zowel op de hardware van MikroTik als op x86- of virtuele machines zijn werk doen. Voor het gebruik is een licentie nodig, die bij de aankoop van MikroTik-hardware is inbegrepen. De lijst met veranderingen voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

What's new in 6.44.3 certificate - fixed SAN being duplicated on status change (introduced in v6.44);

conntrack - fixed "loose-tcp-tracking" parameter not taken in action (introduced in v6.44);

dhcpv4-server - fixed commenting option for alerts;

dhcpv6-server - fixed binding setting update from RADIUS;

ike1 - improved stability for transport mode policies on initiator side;

ipsec - fixed freshly created identity not taken in action (introduced in v6.44);

ipsec - fixed possible configuration corruption after import (introduced in v6.44);

ipv6 - adjusted IPv6 route cache max size;

ipv6 - improved IPv6 neighbor table updating process;

lte - reset LTE modem only when SIM slot is changed on dual SIM slot devices;

rb2011 - removed "sfp-led" from "System/LEDs" menu;

smb - fixed possible buffer overflow;

snmp - added "radio-name" (mtxrWlRtabRadioName) OID support;

ssh - added "both", "local" and "remote" options for "forwarding-enabled" parameter;

ssh - do not generate host key on configuration export;

ssh - fixed multiline non-interactive command execution;

switch - fixed possible crash when interface state changes and DHCP Snooping is enabled;

userman - updated authorize.net gateway DNS name;

wireless - added support for US FCC UNII-2 and Canada country profiles for LHG-5HPnD-US, RBLHG-5HPnD-XL-US and SXTsq5HPnD-US devices;

wireless - improved wireless country settings for EU countries; What's new in 6.44.2 ipv6 - fixed soft lockup when forwarding IPv6 packets;

ipv6 - fixed soft lockup when processing large IPv6 Neighbor table;

ipv6 - adjust IPv6 route cache max size based on total RAM memory; What's new in 6.44.1 bridge - fixed possible memory leak when using "ingress-filtering=yes" on bridge interface;

certificate - force 3DES encryption for P12 certificate export;

dhcp - fixed dual stack queue addition;

dhcpv6-server - use MAC address for RADIUS user when "allow-dual-stack-queue=yes";

e-mail - fixed missing "from" address for sent e-mails (introduced in v6.44);

gps - increase precision for dd format;

gps - removed unnecessary leading "0" for dd format;

ipsec - allow identities with empty XAuth login and password if RADIUS is enabled (introduced in v6.44);

ipsec - fixed dynamic L2TP peer and identity configuration missing after reboot (introduced in v6.44);

ipsec - use "remote-id=ignore" for dynamic L2TP configuration (introduced in v6.44);

ipv6 - do not allow setting "preferred-lifetime" longer than "valid-lifetime";

lte - do not show "session-uptime" if session is not up;

lte - fixed LTE interface band setting on RBSXTLTE3-7 (introduced in v6.44);

rb4011 - fixed ether10 failing to auto negotiate link speed to 1Gbps;

winbox - added "use-local-address" parameter in "IP/Cloud" menu;

wireless - fixed antenna gain setting on RBSXT5nDr2;