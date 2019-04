Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn .NET Framework uitgebracht met 4.8 als het versienummer. Deze kan zijn werk doen op Windows 7 SP1, 8.1, 10 versie 1607, 1703, 1709, 1803, 1809 en 1903, en op Windows Server 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 en versie 1803. De JIT-runtime is gebaseerd op de verbeteringen in .NET Core 2.1, de NGEN-images bevatten geen uitvoerende code meer zodat de aanvalsoppervlakte verkleind wordt, en op Windows 10 worden alle ingeladen assemblies voortaan gescand op malware waar voorheen alleen de assemblies die van disk kwamen gecontroleerd werden. Verder is de ZLib voorzien van een update naar 1.2.11, heeft WinForms drie nieuwe opties er bijgekregen, en heeft WCF een ServiceHealthBehavior optie er bij. De bijbehorende beknopte aankondiging ziet er als volgt uit:

Announcing the .NET Framework 4.8