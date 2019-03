Na lange tijd van stilte is er weer eens een nieuwe versie van CDBurnerXP uitgekomen. Met dit programma kunnen cd's, dvd's, hd-dvd's en blu-rayschijfjes worden beschreven. Daarnaast kunnen iso-bestanden worden gemaakt en gebrand. De software is gratis voor zowel privé- als commercieel gebruik en hoewel er XP in de naam staat, is het programma ook prima geschikt voor nieuwere versies van Windows. CDBurnerXP is te gebruiken in een groot aantal talen, waaronder het Nederlands. De software bevat adware; downloads zonder deze InstallCore komen over het algemeen enkele dagen later beschikbaar, dus het is de moeite waard om even te wachten. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit:

Fixed: Selected burning speed may change while burning multiple copies