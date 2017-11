Versie 4.5.8 van CDBurnerXP is uitgekomen. Met dit programma kunnen cd's, dvd's, hd-dvd's en blu-rayschijfjes worden beschreven. Daarnaast kunnen iso-bestanden worden gemaakt en gebrand. De software is gratis voor zowel privé- als commercieel gebruik en hoewel er XP in de naam staat, is het programma ook prima geschikt voor nieuwere versies van Windows. CDBurnerXP is te gebruiken in een groot aantal talen, waaronder het Nederlands. De software bevat adware; downloads zonder deze InstallCore komen over het algemeen enkele dagen later beschikbaar, dus het is de moeite waard om even een paar dagen te wachten. In deze uitgave is onder meer een optie toegevoegd om nummers op audio-cd's in elkaar over te laten lopen.

New Feature Optional crossfading for audio discs Changed/Improved Feature DPI improvements for video DVD dialog Fixed: Drive letter command line argument not working