Kort na het verschijnen van versie 3.9.0 van Matomo is er alweer een opvolger uitgekomen. Matomo, ooit begonnen onder de naam Piwik is een opensourcealternatief voor Google Analytics. Het maakt gebruik van php en een MySQL-database om zijn werk te doen. De functionaliteit kan eenvoudig worden uitgebreid met plug-ins, waarvan er ruim twintig worden meegeleverd. Natuurlijk kun je deze ook uitzetten als bepaalde functionaliteit niet nodig is. Voor meer informatie over Matomo verwijzen we naar deze pagina en een overzicht van de planning is op deze pagina te vinden. In versie 3.9.1 zijn de volgende vier problemen verholpen:

List of 4 tickets closed in Matomo 3.9.1 #14229 Notice – unserialize(): Error at offset 0 of 53988 bytes

#14226 open_basedir restriction AND Support multiple plugin paths

#14227 One-click upgrade sometimes fails with errors such as “Call to undefined method Piwik\Plugin\Manager::getPluginDirectory() ” (fails only once, works after a refresh)

#14240 Do not send password changed email for automated use cases.