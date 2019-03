Versie 8.0.7 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

New Release: Tor Browser 8.0.7 This new release updates Firefox to 60.6.0esr and Tor to the latest stable version, 0.3.5.8. Moreover, it makes Tor Browser more interoperable with NoScript by telling it that it is running in a Tor Browser context. All platforms Update Firefox to 60.6.0esr

Update Tor to 0.3.5.8 Bug 29660: XMPP can not connect to SOCKS5 anymore

Update Torbutton to 2.0.11 Bug 29021: Tell NoScript it is running within Tor Browser

Windows Bug 29081: Harden libwinpthread Linux Bug 27531: Add separate LD_LIBRARY_PATH for fteproxy