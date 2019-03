Jetico heeft versie 4.0 van zijn BCWipe Total WipeOut-software uitgebracht. BCWipe zorgt ervoor dat data zorgvuldig verwijderd wordt, zodat die niet meer terug te halen is van de gegevensdrager. Denk daarbij aan het veelvuldig overschrijven van de data op basis van Amerikaanse DoD 5220.22-M, DoE M 205.1-2, Duitse VSITR, Russische GOST R 50739-95, Britse HMG IS5 en Canadese RCMP TSSIT OPS-II-standaarden. De Total WipeOut versie voegt de mogelijkheid toe om een systeem te starten van een usb of cd, om daarna de data op alle gegevensdragers in het systeem schoon te blazen. De enterprise-editie voegt daar nog extra rapportages en de mogelijkheid om te booten via het netwerk, de zogenaamde preboot execution environment-optie of pxe in het kort, aan toe. De veranderingen voor versie 4.0 worden als volgt beknopt beschreven:

Version 4.0.0 Added capability to wipe network storage drives (SAN)

Re-designed interface of BCWipe Total WipeOut Wizard

Added media-based wiping policies

Improved automatic removal of disk freeze lock Version 4.0.0 - Enterprise Added capability to boot EFI machines over network

Added capability to wipe network storage drives (SAN)

Improved automatic removal of disk freeze lock

Customized reports