Versie 1.0.1 van Syncthing is uitgekomen. Syncthing is een opensourceprogramma waarmee bestanden tussen twee computers kunnen worden gesynchroniseerd. Dit gebeurt net als bij BitTorrent Sync zonder dat er een centrale server tussen zit, zoals dat wel het geval is bij opslagdiensten als bijvoorbeeld Dropbox, Google Drive, OneDrive en iCloud. De software is onder meer beschikbaar voor Windows, Linux, macOS en Android. Ook zijn er packages voor Synology en Qnap. Sinds versie 1.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht:

Bugfixes: #2697: Folder status "box" character not readable by screen readers / not color blindness friendly

#4216: "Automatic upgrades" web GUI option in pre-release versions is misleading

#5340: Incorrectly out of sync, sequence number oddness.

#5385: Deleted files show up as failed scans

#5389: gui: Missing icon in footer

#5392: Data race in model.(*folder).startWatch()

#5397: Scan errors about ignored files displayed in web UI

#5401: panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference in ignore.go

#5411: Illegal characters in folder name on auto accept

#5428: Beeps randomly on Windows

#5428: Beeps randomly on Windows Other issues: #5148: Consider switching to Go modules

#5148: Consider switching to Go modules

