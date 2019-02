Er is een nieuwe versie van Calibre uitgekomen. Calibre is een opensource-e-book-beheerprogramma en is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Het kan onder meer alle relevante informatie en kaftafbeeldingen opzoeken, en e-boeken converteren om ze geschikt te maken voor de diverse soorten e-readers. Verder kan het programma kranten, tijdschriften en nieuwsartikelen op basis van rss-feeds omzetten in e-bookformaat. Ook kunnen met Calibre boeken worden aangeschaft bij de bekende webwinkels. Het programma wordt actief ontwikkeld en meestal verschijnt er om de andere week op vrijdag een nieuwe versie. In versie 3.39 zijn de volgende verbeteringen aangebracht:

New features: Content server: Implement the "Copy to library" function. To use it click the three dots in the top right corner of a book's page and choose "Copy to library". Closes tickets: 1810486.

Content server: Add Next/Previous buttons to the book details page. Bug fixes: Content server: Fix editing metadata that affects multiple books causing all the metadata for all the books to become the same. Closes tickets: 1812781.

Open With: Fix using .bat files as the program not working. Closes tickets: 1811045.

ZIP Output: Fix an error when building the ToC on macOS for some books with non-ASCII ToC entries. Closes tickets: 1813905.

Edit book: Check book: Follow recent releases of epubcheck in expecting .ttf files to have the mime-type application/vnd.ms-opentype in EPUB 3 books.

Fix font mime-types not being auto-corrected when upgrading EPUBs from 2 to 3.

Content server: Try to detect if a book file has been edited outside of calibre and serve the updated copy.

Fix merging books not updating author if the source book has no title.

Content server: Fix heading for custom comments columns being duplicated in the book details page.

Fix editing of dates not working is the date format is set to iso. Closes tickets: 1812560. New news sources: BSI News by Volker Heggemann

Science Advances by Jose Ortiz Improved news sources: Spiegel Online

Il Post