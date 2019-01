Versie 8.0.5 van Tor Browser is uitgekomen. Tor staat voor The Onion Router en is een netwerk dat gebruikt kan worden om redelijk anoniem over internet te surfen. Al het tcp-verkeer van gebruikers wordt langs verschillende Tor-routers geleid, waarna het voor de ontvanger vrijwel niet meer mogelijk is om na te gaan wie de oorspronkelijke verzender was. Binnen het Tor-netwerk is die informatie nog wel aanwezig, zodat antwoorden, uiteraard ook weer via het stelsel van routers, uiteindelijk weer op de juiste plek aankomen. De release notes voor deze uitgave zien er als volgt uit:

This new release updates Firefox to 60.5.0esr and Tor to the first stable release in the 0.3.5 series, 0.3.5.7. It contains a number of backports from the alpha series, most notably the proper first-party isolation of range requests when loading PDF documents.

We also updated NoScript and HTTPS Everywhere to their latest versions and removed our donation campaign related code.

The full changelog since Tor Browser 8.0.4 is: